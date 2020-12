EEC: Flamengo caí e Santos segue na Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Ciro Campos e Gustavo Lopes falam sobre a eliminação do Flamengo na Libertadores, nos pênaltis, contra o Racing-ARG. Torcedores já pedem a cabeça de Rogério Ceni. O Santos flertou com a eliminação ao perder para a LDU-EQU por 1 a 0, mas conseguiu se classificar no torneio. Hoje, o Palmeiras joga para garantir a sua classificação diante do Delfin-EQU. Além disso, o jogos decisivos da Liga dos Campeões.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.