EEC: Gabriel Bandeira vence nos 100m borboleta e bate recorde paralímpico

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o começo das paralimpíadas, em Tóquio. No primeiro dia de competições, o Brasil conquistou 4 medalhas na natação. E ainda, as partidas das quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo recebe o Fortaleza, já o Santos visita o Athlético-PR, e Flamengo e Grêmio jogam no sul do país.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.