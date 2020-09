EEC: Impeachment no Santos e as decisões na Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o processo de impeachment no Santos, que afastou o presidente José Carlos Perez por irregularidades na contas do clube me 2019. Além disso, os jogos dos brasileiros na Libertadores que pode garantir a classificação dos primeiros representantes do país na fase de oitavas de final.

