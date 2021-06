EEC: Jogadores da seleção brasileira decidem jogar Copa América

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre todo o caso envolvendo a CBF e seu presidente, Rogério Caboclo, que foi denunciado por assédio sexual por uma ex-secretária. Diante do escândalo, o dirigente foi afastado por 30 dias. Já os jogadores da seleção brasileira, após decisão da CBF, resolveram jogar a Copa América, mas deverão fazer um manifesto com críticas ao torneio. E ainda, a rodada do Brasileirão.

