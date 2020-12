EEC: Lewandowski no topo e a rodada do Brasileirão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o título de melhor do mundo da FIFA dado ao atacante do Bayer de Munique, Lewandowski. Ele venceu a disputa com Christiano Ronaldo e Messi. Além disso, o Palmeiras conheceu seu adversário na semifinal da Libertadores, será o River Plate-ARG. E ainda, a rodada do campeonato brasileiro.

