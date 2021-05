EEC: Libertadores tem noite trágica para brasileiros

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a noite trágica dos brasileiros na Libertadores. Santos, São Paulo e Fluminense perdem e correm o risco de ficar de fora da próxima fase da competição. O Palmeiras também foi derrotado, mas já garantiu a classificação as oitavas do torneio. Hoje, mais brasileiros entram em campo de olho na fase de mata-mata.

