EEC: Mais um palmeirense em festa clandestina e a chuteira do Jô

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o flagrante que os torcedores do Palmeiras deram no jogador Patrick de Paula saindo de uma festa clandestina. O jogador foi multado e afastado pela diretoria do Clube. Teve polêmica também no Corinthians, o clube resolveu multar o atacante Jô por ter usado uma chuteira, aparentemente, verde. O atleta diz que o equipamento era azul turquesa. E ainda, a rodada do Brasileirão, Copa América e Eurocopa.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.