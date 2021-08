EEC: Messi no PSG e o duelo entre São Paulo e Palmeiras na Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a confirmação da contratação do argentino Lionel Messi pelo PSG, da França. Com isso, Neymar voltará a fazer dupla com o jogador, assim como aconteceu no Barcelona. E ainda, o primeiro embate entre São Paulo e Palmeiras pelas quartas da Libertadores. Quem leva a melhor?

