EEC: Minas proíbe jogos de outros estados

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a confusão sobre a continuidade do campeonato paulista. Com a resposta negativa do Ministério Público sobre a liberação dos jogos, a solução seria manda-los para Minas Gerais. Mas, o governo do Estado proibiu partidas de outras localidades a partir de quarta-feira. Além disso, o Santos tenta a classificação para a próxima fase da Libertadores contra o Deportivo Lara, na Venezuela.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.