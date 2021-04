EEC: O “passeio” de Luiz Adriano com covid e a vitória do Santos

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a atitude do atacante do Palmeiras Luiz Adriano, que mesmo com covid, resolveu levar sua mãe ao mercado e acabou se envolvendo em um acidente. O Palmeiras vai multar o jogador. Além disso, o cancelamento da partida do Grêmio após dois jogadores testarem positivo para o novo coronavírus. E ainda, a vitória do Santos na Argentina sobre o San Lorenzo por 3 a 1. O peixe pode perder por até 2 a 0 que ainda se clássica para fase de grupos da Libertadores.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.