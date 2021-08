EEC: Palmeiras atropela o São Paulo e vai para a semi da Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo, por 3 a 0, que garantiu a classificação do Verdão as semifinais da Libertadores. O time paulista aguarda o seu adversário que vai sair do confronto entre Atlético-MG e River Plate-ARG. E ainda tem o Flamengo em campo contra o Olímpia-PAR.

