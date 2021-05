EEC: Palmeiras classifica na Libertadores e Corinthians no Paulistão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a vitória do Santos na Libertadores contra o Boca Juniors-ARG, na Vila Belmiro, por 1 a 0. O peixe, com o resultado, assumiu o segundo lugar do grupo. O Palmeiras se classifica no torneio ao vencer, no Equador, o Del Valle, por 1 a 0. Quem também busca a classificação é o São Paulo, que enfrenta o Rentistas, no Uruguai. E ainda, o Corinthians conquista a vaga as semifinais do Paulistão ao vencer a Inter de Limeira, por 4 a 1.

