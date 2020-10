EEC: Palmeiras contrata o português Abel Ferreira

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a chegada do técnico português Abel Ferreira no Palmeiras. O treinador terá dois anos de contrato no Verdão, que largou na frente na Copa do Brasil ao vencer o Bragantino por 3 a 1, fora de casa. E ainda, toda a rodada do final de semana do campeonato brasileiro.

