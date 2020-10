EEC: Palmeiras demite Luxemburgo

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a queda de Wanderley Luxemburgo após a derrota do Palmeiras, em casa, para o Coritiba, por 3 a 1. O clube ainda não definiu o substituto. Além disso, a vitória do Corinthians contra o Athletico-PR e a derrota do Santos, na Vila. E ainda, o empate entre Fortaleza e São Paulo pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.