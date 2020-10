EEC: Palmeiras desiste de Ramírez e São Paulo vai pra Sul-americana

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a vitória do São Paulo sobre o Binacional por 5 a 1, que deu ao tricolor paulista a vaga na sul-americana. Além disso, os jogos de ontem e de hoje da Libertadores, com destaque para o Palmeiras que desistiu da contratação de Miguel Ángel Ramirez, do Independiente Del Valle. E ainda, o Timão vai até São Januário enfrentar o Vasco pelo Brasileirão.

