EEC: Palmeiras e Flamengo vencem na Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre as vitórias de Palmeiras e Flamengo, fora de casa, na primeira partida das oitavas da Libertadores. Mesmo com futebol pouco inspirado, as equipes trazem um bom resultado para decidir a vaga dentro de casa. O Santos inicia sua caminhada na Sul-americana, na Vila Belmiro, contra o Independiente-ARG.

