EEC: Palmeiras e São Paulo empatam na primeira partida da final do Paulistão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o primeiro jogo da final do campeonato paulista entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Park. O jogo terminou empatado em 0 a 0, com prejuízos para o São Paulo que perdeu Daniel Alves e Benítez por contusão. A segunda partida acontece no domingo, no Morumbi. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Além disso, a recusa de Renato Gaúcho a proposta do Corinthians para assumir a equipe.

