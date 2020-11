EEC: Palmeiras e São Paulo vencem na rodada do Brasileirão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a rodada do Brasileirão que teve a vitória do São Paulo sobre o Goiás, que fez o time se aproximar dos líderes. O Palmeiras também venceu fora de casa o Vasco, e assumiu a sexta colocação do campeonato. Corinthians e Santos empataram e terão que se recuperar nas próximas rodadas.

