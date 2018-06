EEC: Palmeiras é só pilha de ansiedade ou o time ainda não acertou?

Um dos elencos mais caros do futebol brasileiro, atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras parece não estar lidando bem com tanta badalação. No Paulista, caiu na semifinal diante da Ponte Preta. Já na Libertadores, apesar de liderar seu grupo, vive num estado de tensão acima do esperado. O que estaria tirando o elenco e seu técnico, Eduardo Baptista, do sério? Pressão por resultados? Confira a análise da atual situação do Verdão nesta edição do Estadão Esporte Clube. O time já está no Uruguai e enfrenta o Peñarol, amanhã, às 21h45.

A bancada do programa, que conta com Marília Ruiz, Robson Morelli, César Sacheto e Emanuel Bomfim, ainda analisa as estratégia de Ponte Preta e Corinthians para a primeira final do Paulistão, no próximo domingo, em Campinas.

Ainda passam pelos assuntos desta edição a polêmica em torno do goleiro Sidão, do São Paulo, e os preparativos do Santos para enfrentar o Paysandu, amanhã, na Vila Belmiro.