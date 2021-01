EEC: Palmeiras enfrenta River Plate pelas semifinais da Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a primeira partida da semifinal da Libertadores entre River Plate e Palmeiras, na Argentina. O Verdão tenta quebrar uma hegemonia do time argentino sobre equipes brasileiras nos últimos 21 anos. Além disso, o atacante Toró do São Paulo testou positivo para o novo coronavírus e desfalca o São Paulo na próxima rodada do Brasileirão.

