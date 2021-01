EEC: Palmeiras goleia Corinthians e entra na briga pelo título brasileiro

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a goleada do Palmeiras no clássico contra o Corinthians por 4 a 0, no Allianz Park. Com a vitória, o Verdão se coloca novamente na briga pelo título e pode ficar apenas três pontos do líder São Paulo. Na próxima rodada, os seis primeiros colocados se enfrentam e darão um cenário mais assertivo quanto à disputa da taça.

