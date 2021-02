EEC: Palmeiras no Catar e a rodada do Brasileirão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a chegada do Palmeiras no Catar para a disputa do Mundial de Clubes. O time só deve começar os treinamentos nesta quinta-feira, quando acompanha também a partida entre Ulsan-COR e Tigres-MEX, que vai determinar o seu adversário no próximo domingo. Além disso, a rodada do Brasileirão com jogos de Corinthians e Santos, que ainda sonham com vaga na Libertadores.

