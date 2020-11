EEC: Paulistas em noite de eliminações

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a eliminação dos paulistas na Copa do Brasil e Sul-americana. O Corinthians empatou com o América-MG e caiu no torneio nacional. O mesmo aconteceu com o Santos, que perdeu por 1 a 0 para o Ceará. Na Sul-americana, o São Paulo ganhou do Lanús, da argentina, por 4 a 3, mas foi desclassificado pelos gols tomados em casa. E ainda, os resultados da Champions League, com destaque a fraca campanha do vice-campeão PSG.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.