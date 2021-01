EEC: Quem leva a América: Santos ou Palmeiras?

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, neste sábado, no Maracanã. As duas equipes chegam com a mesma porcentagem de chances de levar o título, pela campanha que fizeram durante toda a competição. O Peixe confia no talento de Marinho e Soteldo para desequilibrar a partida. O Palmeiras conta com a força do seu elenco para levantar o caneco.

