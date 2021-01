EEC: Rodada de fogo pode decidir a disputa do título no Brasileirão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a rodada do Brasileirão, onde os seis primeiros colocados se enfrentam e darão um cenário mais assertivo quanto à disputa da taça. O São Paulo enfrenta o Inter na tentativa de retomar o bom futebol, e impedir a perda da liderança do campeonato.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.