EEC: Rodada de sábado do Campeonato Brasileiro

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a rodada do campeonato brasileiro que terão jogos no sábado e na segunda, por causa das eleições municipais, no domingo. Sã Paulo, Palmeiras e Santos entram em campo, amanhã. O Corinthians já jogou, e venceu o Coritiba no meio da semana. Além disso, a volta de Mike Tyson aos ringues.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.