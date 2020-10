EEC: Rodada do Brasileirão e a volta de Felipão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a volta de Felipão ao futebol. Depois de muita conversa, o treinador acertou sua volta ao Cruzeiro, que vive situação delicada na Série B. Além disso, o Palmeiras em busca de um técnico, e a pressão no Santos após o acerto com Robinho. E mais, tudo sobre a rodada do Brasileirão.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.