EEC: Rodada do Brasileirão e o Mundial de Clubes

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a rodada fragmentada do campeonato brasileiro, que pode mudar a liderança do torneio. Flamengo está apenas dois pontos do Internacional. A briga é grande também pelas vagas na Libertadores. Além disso, o Palmeiras joga no Domingo contra o Tigres do México de olho na final do Mundial de Clubes.

