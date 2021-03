EEC: Santos classifica na Libertadores; Corinthians estreia na Copa do Brasil

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a classificação do Santos para a próxima fase da Libertadores, após o empate com o Deportivo Lara, na Venezuela. Agora, o peixe aguarda o vencedor do duelo entre Universidad de Chile e San Lorenzo para conhecer o seu adversário. Além disso, a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. O Timão enfrenta o atual campeão pernambucano, Salgueiro, precisando apenas de um empate.

