EEC: Santos é eliminado da Libertadores, e vai para Sul-Americana

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre a eliminação do Santos na Libertadores. Agora, o peixe segue para as oitavas de final da Sul-Americana. O Palmeiras encerra sua participação na fase de grupos contra o Universitário, e o Flamengo decide o primeiro lugar do grupo contra o Vélez Sarsfield-ARG. E ainda, a saída de Zidane do Real Madrid.

