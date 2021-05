EEC: Santos e Palmeiras entram em campo pela Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre as partidas que envolvem brasileiros na Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Defensa y Justicia. A equipe argentina enfrenta um surto de covid-19, e terá 15 desfalques para o jogo. O Santos joga na Vila Belmiro contra o The Strongest-BOL precisando da vitória para manter viva a possibilidade de classificação. E ainda, a decisão do primeiro finalista da Champions League, que sairá da partida entre Manchester City e PSG.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.