EEC: Santos e Palmeiras jogam antes da decisão da Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a derrota do Corinthians para o Bragantino na Neo Química Arena, por 2 a 0. Além disso, a última partida de Santos e Palmeiras antes da decisão da Libertadores, no sábado, no Maracanã. O Verdão enfrenta o Vasco em casa. Já o Peixe joga contra o Atlético-MG, em Minas Gerais. Ambas as equipes optaram por equipes alternativas.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.