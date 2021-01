EEC: Santos empata na Libertadores; São Paulo é goleado

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Raphael Ramos e Gustavo Lopes falam sobre o empate do Santos contra o Boca Juniors, na Argentina, pela semifinal da Libertadores. A partida foi marcada pelo polêmico pênalti em cima do atacante Marinho. Além disso, a rodada do Brasileirão, que teve goleada do Red Bull Bragantino pra cima do líder São Paulo. A partida foi marcada também por uma discussão acalorada entre Fernando Diniz e Tche Tche.

