EEC: Santos estreia na Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a estreia do Santos na segunda fase da Libertadores contra o Deportivo Lara da Venezuela, na Vila Belmiro. Além disso, informamos como a covid tem modificado campeonatos estaduais pelo País. E ainda, os jogos que vão definir as quartas de final da Champions League.

