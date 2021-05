EEC: São Paulo conquista o Paulistão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a final do campeonato paulista entre Palmeiras e São Paulo. O tricolor conquistou o título após vencer o Verdão por 2 a 0. Com o resultado, o São Paulo volta a ser campeão paulista após 15 anos. E ainda, a contratação de Sylvinho como novo técnico do Corinthians. O treinador começa o trabalho no domingo, contra o Atlético-GO, pelo campeonato brasileiro.

