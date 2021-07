EEC: São Paulo e Corinthians perdem no Brasileirão

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Gonçalo Júnior e Gustavo Lopes falam sobre as derrotas de São Paulo e Corinthians no Brasileirão. O Palmeiras emplaca a sexta vitória seguida, e se isola na liderança do campeonato. Já o Santos empatou fora de casa contra o Red Bull Bragantino com um gol nos acréscimos do segundo tempo.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.