EEC: São Paulo e Palmeiras largam na frente na Copa do Brasil

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a vitória do São Paulo sobre o Flamengo na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras também venceu o Ceará no torneio, e encaminhou sua classificação para as semifinais. Além disso, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez se licencia do cargo para homenagear vices. E ainda, o início da terceira fase das eliminatórias da Copa de 2022.

