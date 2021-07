EEC: São Paulo passa na Libertadores e pode enfrentar o Palmeiras

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Marcius Azevedo e Gustavo Lopes falam sobre a vitória do São Paulo, na Argentina, pela Libertadores. O tricolor venceu o Racing por 3 a 1, e classificou para as quartas do torneio. O adversário do São Paulo sai hoje da partida entre Palmeiras e Universidad Católica, do Chile. E ainda, a final da NBA e a estreia da seleção feminina de futebol nas Olimpíadas.

