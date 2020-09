EEC: São Paulo tenta se recuperar na Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a difícil missão do São Paulo que terá que ganhar da LDU, na altitude de Quito, para não se complicar dentro da Libertadores. Além disso, o Flamengo, que também está no Equador, tentará vencer o Barcelona, depois de 7 jogadores testarem positivo para o novo coronavírus.

