EEC: São Paulo vacila e Palmeiras estreia nas oitavas da Libertadores

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre o empate entre São Paulo e Racing-ARG, no Morumbi, pela primeira partida das oitavas da Libertadores. Agora, o tricolor terá que vencer ou empatar por mais de um gol para se classificar. O Palmeiras encara o Universidad Católica, no Chile, de olho em um bom resultado. E ainda, as outras partidas da Libertadores e da Sul-americana.

