EEC: Seleção Brasileira começa preparação para as eliminatórias

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a preparação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que tem início nessa semana. O Brasil joga na sexta-feira, na Neo Química Arena, contra a Bolívia. Além disso, o caso do motorista Robson, preso na Rússia, quando levava medicamentos para o pai do jogador Fernando.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.