EEC: Seleção olímpica é convocada com polêmicas

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a convocação da seleção brasileira olímpica, que vai para o Japão em busca do bicampeonato olímpico. Pedro e Daniel Alves não devem ser liberados pelos seus clubes para integrar a equipe. E ainda, a rodada do campeonato brasileiro com o empate do São Paulo, derrota do Corinthians e vitória do Palmeiras.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.