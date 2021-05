EEC: Sylvinho é apresentado no Corinthians

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a apresentação de Sylvinho, novo técnico do Corinthians. O treinador disse saber das dificuldades do clube, mas promete “pilhar” os jogadores. E ainda, o São Paulo tenta terminar a fase de grupos da Libertadores em primeiro do grupo para se livrar de um possível confronto brasileiro nas oitavas de final.

