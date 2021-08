EEC: Renato Augusto reestreia no Corinthians com vitória

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a vitória do Corinthians sobre o Ceará, por 3 a 1, na volta de Renato Augusto. Além disso, a derrota polêmica do Palmeiras para o Atlético-MG, por 2 a 0. O São Paulo conseguiu vencer o Grêmio nos acréscimos, por 2 a 1, e o Santos empatou com o Fortaleza, no Ceará.

