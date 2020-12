Efeito ‘lockdown’ na economia e na saúde mental; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil assiste dia após dia o número de casos da covid-19 aumentar novamente. A média móvel de contágios é a maior desde setembro. Por causa disso, alguns estados começaram a preparar novas medidas restritivas para conter esse crescimento. São Paulo, por exemplo, retrocedeu para fase amarela, e serviços, como restaurantes e bares terão seu funcionamento afetado. Associações comerciais começam a mostrar preocupação com o impacto financeiro dessas novas restrições. Além disso, um novo isolamento tem efeito na vida e na saúde física e mental de quem já passou praticamente um ano inteiro em quarentena.

Afinal, que impacto tem o aumento nas restrições na economia brasileira? E na questão da saúde, como enfrentar novas medidas restritivas? Na edição de hoje, conversamos com Renan Pieri, economista da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, e com o psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros.

