‘Eldorado Expresso’: A novela Bebianno, o adeus a Bibi e a discussão no STF sobre homofobia

O Eldorado Expresso desta quinta-feira, 14, destaca uma nova crise no governo Jair Bolsonaro. Após entrave com o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), um dos filhos do presidente, o futuro do ministro da Secretaria-Geral é incerto. Gustavo Bebianno vive dias de pressão se desviando de acusações de que o PSL, sigla que comandou nas últimas eleições, usou candidata laranja para desviar dinheiro do fundo partidário. Em tom de rádionovela, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin contam a história. Ouça no player abaixo.

Outros assuntos deste podcast são a retomada do julgamento sobre homofobia no Supremo Tribunal Federal; a morte da atriz e cantora Bibi Ferreira, aos 96 anos; o início das inspeções nos centros de treinamento dos clubes paulistanos; o exemplo dado pelo Talleres (ARG) após eliminar o São Paulo na Libertadores; entre outros assuntos. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

