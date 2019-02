‘Eldorado Expresso’: A novela Bebianno – Parte 3, F5 no Diário Oficial e confusão no Maracanã

O Eldorado Expresso desta segunda-feira, 18, dá sequência à repercussão da crise entre o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e a família Bolsonaro. Ao contrário das expectativas, a exoneração do ministro não foi publicada na edição desta segunda do Diário Oficial da União. Enquanto isso, reportagem do Estadão no fim de semana mostrou que os filhos de Jair Bolsonaro estariam planejando deixar o PSL e ingressar em um novo partido, uma recriação da União Democrática Nacional (UDN). O terceiro capítulo da radionovela “De Volta às Origens” é apresentado por Carolina Ercolin e Haisem Abaki. Ouça no player abaixo.

O programa também fala sobre a oposição venezuelana, que recebeu da Odebrecht milhões de dólares em contas em paraísos fiscais; a confusão na porta do Maracanã na final da Taça Guanabara; os destaques do Festival de Berlim 2019; entre outros assuntos. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

