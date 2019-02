‘Eldorado Expresso’: A novela Bebianno – Parte II, os presos na Vale e o line-up do Rock in Rio

O Eldorado Expresso desta sexta-feira, 15, dá sequência à repercussão da crise envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e a família Bolsonaro. Ele tenta se equilibrar na corda-bamba para se manter no governo. Enquanto isso, o chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, já afirmou que a Polícia Federal vai apurar as suspeitas de candidaturas laranjas do PSL durante as eleições de 2018, quando Bebianno presidia o partido. O segundo capítulo da novela “De Volta às Origens” é apresentado por Carolina Ercolin e Leandro Cacossi. Ouça no player abaixo.

O programa também fala sobre os oito funcionários da Vale que foram presos em investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho (MG); os clássicos que acontecem no futebol brasileiro neste fim de semana; as novas atrações do Rock in Rio 2019; entre outros assuntos. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

