‘Eldorado Expresso’: Alta do preço da carne, promoções da Black Friday e despedida de Gugu

O preço da carne bovina segue em disparada e também pode inflacionar o frango, que virou opção até para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O desemprego cai um pouco em outubro, mas ainda atinge 12,4 milhões de pessoas. O número de trabalhadores sem carteira assinada também é recorde, segundo o IBGE.

Acompanhe ainda: a corrida às compras na Black Friday e muitas homenagens na despedida do apresentador Gugu Liberato. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 29. Clique no player acima.

