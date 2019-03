‘Eldorado Expresso’: Bloco Quem Indica, sindicatos sem dinheiro e a marchinha de Bolsonaro

O Eldorado Expresso desta terça-feira, 5, tem como um dos assuntos um levantamento do Estadão/Broadcast que mostra que a Casa mantém 80% do seu quadro de funcionários com indicações políticas. Ao todo, são 11.817 cargos comissionados, número que deve aumentar com contratações feitas pelos novos parlamentares. Cada deputado tem 111 mil e 600 reais por mês para pagar salários a até 25 funcionários do gabinete.

Outro destaque do programa é o fim da contribuição sindical. Dados oficiais mostram que em 2018, primeiro ano cheio da reforma trabalhista, a arrecadação do imposto caiu quase 90%. Este podcast também traz as críticas indiretas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro aos cantores Caetano Veloso e Daniela Mercury. Ouça no player acima. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.